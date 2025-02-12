Шойгу на встрече с президентом Казахстана передал ему привет от Путина

Шойгу передал президенту Казахстана привет от Путина
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и передал ему привет и наилучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина. Его слова приводит ТАСС.
Шойгу прибыл в Казахстан с рабочим визитом для двусторонних консультаций аппаратов советов безопасности стран.
«Я хотел, прежде всего, передать привет и наилучшие пожелания от нашего президента Владимира Путина», - заявил сегодня Шойгу в начале встречи с Токаевым.
Он также отметил, что весь мир видит, что отношения между Россией и Казахстаном, «постоянно находятся на очень высоком уровне», сообщает РИА Новости.
«Объем и товарооборота, и наших совместных проектов – он, конечно, впечатляет. Впечатляет не только нас, но и тех, кто смотрит на это со стороны», - заметил секретарь Совбеза РФ.
Ранее на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении. Он предупредил, что дальнейшая эскалация приведет к непоправимым последствиям «для всего человечества». Президент Казахстана также выразил сожаление, что хороший шанс на перемирие был упущен с отказом Украины заключить Стамбульское соглашение.