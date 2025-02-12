Шойгу на встрече с президентом Казахстана передал ему привет от Путина

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и передал ему привет и наилучшие пожелания от российского лидера Владимира Путина. Его слова приводит ТАСС.

Шойгу прибыл в Казахстан с рабочим визитом для двусторонних консультаций аппаратов советов безопасности стран.

« Я х о т е л , п р е ж д е в с е г о , п е р е д а т ь п р и в е т и н а и л у ч ш и е п о ж е л а н и я о т н а ш е г о п р е з и д е н т а Владимира Путина», - заявил сегодня Шойгу в начале встречи с Токаевым.

Он также отметил, что весь мир видит, что отношения между Россией и Казахстаном, «постоянно находятся на очень высоком уровне», сообщает РИА Новости.

« О б ъ е м и т о в а р о о б о р о т а , и н а ш и х с о в м е с т н ы х п р о е к т о в – о н , к о н е ч н о , в п е ч а т л я е т . В п е ч а т л я е т н е т о л ь к о н а с , н о и т е х , к т о с м о т р и т н а э т о с о с т о р о н ы » , - з а м е т и л с е к р е т а р ь Совбеза РФ.

Ранее на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении. Он предупредил, что дальнейшая эскалация приведет к непоправимым последствиям «для всего человечества». Президент Казахстана также выразил сожаление, что хороший шанс на перемирие был упущен с отказом Украины заключить Стамбульское соглашение.