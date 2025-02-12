Переговоры по урегулированию ситуации на Украине с Киевом могут вестись год, допустил сенатор Владимир Джабаров.

Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

« О н и [Украина] рассчитывают на что? Сейчас начнут переговоры, будет заключено перемирие. Переговоры могут год вестись. За это время Украина перевооружится, довооружится, и опять все повторится», — высказал свое мнение парламентарий.

По его словам, Украина пытается получить как можно больше вооружений, техники и боеприпасов. Когда будут идти сами переговоры, боевые действия продолжатся, подчеркнул сенатор, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина.

Украина, как отметил Джабаров, теряет инициативы на всех направлениях СВО и отступает. В скором времени ВСУ будут изгнаны из Курской области, предположил он.

Ранее Джабаров заявлял, что если страна действительно готова к мирным переговорам, то она не будет себя вести так, как сейчас себя ведет Украина. ВСУ, по его мнению, провоцируют Россию на «мощное наступление».