В Совфеде допустили переговоры с Украиной в течение года

Переговоры по урегулированию ситуации на Украине с Киевом могут вестись год, допустил сенатор Владимир Джабаров.

В Совфеде допустили переговоры с Украиной в течение года
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Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Они [Украина] рассчитывают на что? Сейчас начнут переговоры, будет заключено перемирие. Переговоры могут год вестись. За это время Украина перевооружится, довооружится, и опять все повторится», — высказал свое мнение парламентарий.

По его словам, Украина пытается получить как можно больше вооружений, техники и боеприпасов. Когда будут идти сами переговоры, боевые действия продолжатся, подчеркнул сенатор, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина.

Украина, как отметил Джабаров, теряет инициативы на всех направлениях СВО и отступает. В скором времени ВСУ будут изгнаны из Курской области, предположил он.

Ранее Джабаров заявлял, что если страна действительно готова к мирным переговорам, то она не будет себя вести так, как сейчас себя ведет Украина. ВСУ, по его мнению, провоцируют Россию на «мощное наступление».

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