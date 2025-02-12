Путин призвал снять санкции с Сирии

Путин в беседе с аш-Шараа призвал отменить введённые против Сирии санкции
Президент России Владимир Путин в разговоре с главой новой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа подчеркнул необходимость отмены санкций, введённых против САР.
Об этом сообщает канцелярия президента Сирии, пишет РИА Новости.
Отмечается, что Путин в разговоре «отметил необходимость снятия с Сирии экономических санкций».
Он также пригласил главу МИД Сирии с официальным визитом в Россию.
Путин впервые поговорил с новым лидером Сирии
Ранее в Кремле сообщили, что Путин подтвердил готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание её жителям гуманитарной помощи.