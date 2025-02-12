В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина со спецпосланником президента США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать о якобы прошедшей встрече спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российским лидером Владимиром Путиным. Представителя Кремля цитирует РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина со спецпосланником президента США
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«Мне нечего вам сказать по этой теме, у меня никакой информации по этой теме для вас нет», ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению американца Марка Фогеля. Мужчина был осужден в России за контрабанду наркотиков. В Белом доме назвали его возвращение проявлением доброй воли со стороны Москвы.

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