Лавров заявил, что подход России к освобождению Фогеля отличается от США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что освобождение американца Марка Фогеля стало результатом работы одного из дипломатических каналов между Россией и США, сообщает ТАСС. Министр подчеркнул, что Москва предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности таких сделок.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сообщил, что Москва в рамках сделки с Вашингтоном освободила из колонии гражданина США Марка Фогеля. Бывший американский дипломат был приговорен в России к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гражданин России, который находится в заключении в США, вернется в РФ по итогам контактов с Вашингтоном. Имя этого человека Песков не назвал.

« Д и п л о м а т и ч е с к и е и и н ы е к о н т а к т ы в о б щ е м - т о л ю б я т т и ш и н у . < … > В о т р е з у л ь т а т ы н а ш и а м е р и к а н с к и е к о л л е г и р е ш и л и о б ъ я в и т ь . У н а с в с е - т а к и д р у г о й п о д х о д к д о г о в о р е н н о с т я м , к о т о р ы е д о с т и г а ю т с я » , - т а к Л а в р о в п р о к о м м е н т и р о в а л н о в о с т и о б о с в о б о ж д е н и и Ф о г е л я .

Освобождение американца он назвал «продуктом одного из каналов», по которому осуществляются контакты двух стран. Министр подчеркнул, что «для эффективной дипломатии» Россия предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности.