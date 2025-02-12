Лавров заявил, что подход России к освобождению Фогеля отличается от США

Лавров прокомментировал освобождение американца Фогеля
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что освобождение американца Марка Фогеля стало результатом работы одного из дипломатических каналов между Россией и США, сообщает ТАСС. Министр подчеркнул, что Москва предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности таких сделок.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц сообщил, что Москва в рамках сделки с Вашингтоном освободила из колонии гражданина США Марка Фогеля. Бывший американский дипломат был приговорен в России к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гражданин России, который находится в заключении в США, вернется в РФ по итогам контактов с Вашингтоном. Имя этого человека Песков не назвал.
«Дипломатические и иные контакты в общем-то любят тишину. <…> Вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются», - так Лавров прокомментировал новости об освобождении Фогеля.
Освобождение американца он назвал «продуктом одного из каналов», по которому осуществляются контакты двух стран. Министр подчеркнул, что «для эффективной дипломатии» Россия предпочитает соблюдать договоренности о конфиденциальности.