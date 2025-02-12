Передача американца Марка Фогеля Соединенным Штатам и грядущее возвращение оттуда одного из граждан Российской Федерации, находящегося в местах лишения свободы, является результатом интенсифицировавшихся контактов ведомств России и США.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

« П о л и н и и в е д о м с т в б ы л а и н т е н с и ф и ц и р о в а н а р а б о т а , б ы л и к о н т а к т ы . Р е з у л ь т а т о м э т и х к о н т а к т о в с т а л о о с в о б о ж д е н и е Ф о г е л я , а т а к ж е о д н о г о и з г р а ж д а н РФ, который содержится в местах лишения свободы в США», — сказал он.

При этом Песков не захотел отвечать на вопрос, на кого Москва обменяла американца Марка Фогеля.

Бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину после обмена с Москвой 11 февраля. По информации газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине.