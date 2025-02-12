Армения получает выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), пока ждет вступления в Европейский союз (ЕС).

© Lenta.ru

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, многие страны десятилетиями стоят в очереди на вступление в Евросоюз.

« А п о к а ж е м ы и с х о д и м и з т о г о , ч т о Армения продолжает получать свои дивиденды от членства в ЕАЭС, в процессах евразийской экономической интеграции», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он также отметил, что эти выгоды для Армении более чем очевидны.