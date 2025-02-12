В Кремле заявили о выгодах ЕАЭС для Армении на фоне ее возможного вступления в ЕС

Армения получает выгоды от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), пока ждет вступления в Европейский союз (ЕС).

В Кремле заявили о выгодах ЕАЭС для Армении на фоне ее возможного вступления в ЕС
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Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, многие страны десятилетиями стоят в очереди на вступление в Евросоюз.

«А пока же мы исходим из того, что Армения продолжает получать свои дивиденды от членства в ЕАЭС, в процессах евразийской экономической интеграции», — заявил пресс-секретарь президента России.

Он также отметил, что эти выгоды для Армении более чем очевидны.

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