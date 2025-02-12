Украинские военные будут уничтожены и изгнаны с территории России.

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Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

« Р а з у м е е т с я , у к р а и н с к и е с о е д и н е н и я б у д у т и з г н а н ы с э т о й т е р р и т о р и и . О н и б у д у т у н и ч т о ж е н ы » , — с к а з а л Песков.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос об освобождении Курской области. Регион, по его словам, несомненно несомненно будет зачищен от ВСУ, но конкретных дат пока нет. На встрече с врио губернатором региона Александром Хинштейном глава государства назвал обстановку в регионе очень сложной, но пообещал полностью восстановить приграничье.