Кремль пообещал уничтожение и изгнание ВСУ с территории России

Украинские военные будут уничтожены и изгнаны с территории России.
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.
«Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Они будут уничтожены», — сказал Песков.
Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос об освобождении Курской области. Регион, по его словам, несомненно несомненно будет зачищен от ВСУ, но конкретных дат пока нет. На встрече с врио губернатором региона Александром Хинштейном глава государства назвал обстановку в регионе очень сложной, но пообещал полностью восстановить приграничье.