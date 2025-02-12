В Кремле отреагировали на заявление Зеленского об обмене территориями

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это невозможно. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Guardian заявил, что не исключает обмен территориями с РФ. При этом он не привел каких-либо подробностей.

« Э т о н е в о з м о ж н о . Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своей территории. Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории, все, кто не будут уничтожены, будут изгнаны», — прокомментировал Песков слова украинского лидера.

Напомним, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также комментировала заявления Зеленского. Она отметила, что исходя из отсутствия у политика легитимности в качестве президента Украины, эти слова нельзя воспринимать иначе как параноидальный бред.