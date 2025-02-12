Гражданин России, который находится в заключении в США, будет возвращен домой по итогам контактов с Вашингтоном. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее осужденный в России на 14 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков гражданин США Марк Фогель вернулся на родину вместе с прилетевшим накануне в Москву спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.

Сегодня в Кремле, комментируя передачу Фогеля США, отметили, что по договоренности с Вашингтоном будет освобожден и один из российских граждан.

« В п о с л е д н е е в р е м я п о л и н и и с о о т в е т с т в у ю щ и х в е д о м с т в б ы л а и н т е н с и ф и ц и р о в а н а р а б о т а , б ы л и к о н т а к т ы . И р е з у л ь т а т о м э т и х к о н т а к т о в с т а л о о с в о б о ж д е н и е Ф о г е л я , а т а к ж е о д н о г о и з г р а ж д а н Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и , к о т о р ы й в н а с т о я щ е е в р е м я с о д е р ж и т с я в м е с т а х л и ш е н и я с в о б о д ы в США», - пояснил Дмитрий Песков.

При этом имя россиянина пресс-секретарь президента РФ не назвал, подчеркнув, что оно станет известно, когда тот прибудет на родину.