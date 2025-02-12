В Кремле анонсировали возращение заключенного в США россиянина
Гражданин России, который находится в заключении в США, будет возвращен домой по итогам контактов с Вашингтоном. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Ранее осужденный в России на 14 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков гражданин США Марк Фогель вернулся на родину вместе с прилетевшим накануне в Москву спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.
Сегодня в Кремле, комментируя передачу Фогеля США, отметили, что по договоренности с Вашингтоном будет освобожден и один из российских граждан.
«В последнее время по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты. И результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США», - пояснил Дмитрий Песков.
При этом имя россиянина пресс-секретарь президента РФ не назвал, подчеркнув, что оно станет известно, когда тот прибудет на родину.