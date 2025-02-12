Шойгу выразил сомнение по вопросу приостановки деятельности USAID в США

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что сомневается в окончательности и необратимости решения о приостановке деятельности Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции во время рабочей поездки в Казахстан, передает ТАСС.

« С о м н е н и я з а к л ю ч а ю т с я в т о м , ч т о э т о р е ш е н и е ( о п р и о с т а н о в к е д е я т е л ь н о с т и U S A I D . — п р и м . р е д . ) о к о н ч а т е л ь н о е и н е о б р а т и м о е » , — з а я в и л о н .

11 февраля Шойгу прибыл в Астану для обсуждения двусторонних отношений между Россией и Казахстаном, вопросов безопасности, а также ситуации в Сирии. В ходе рабочего визита запланированы двусторонние консультации между аппаратами советов безопасности России и Казахстана, а также встреча с секретарем Совбеза Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

До этого миллиардер Илон Маск заявил, что работа USAID в основном была нацелена на оказание влияния на выборы. По его словам, агентство применяло «сомнительные способы», чтобы повлиять на выборы.