Шойгу сомневается, что приостановка деятельности USAID окончательна и необратима

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что сомневается в окончательности и необратимости решения о приостановке деятельности Агентства США по международному развитию (USAID).

Шойгу выразил сомнение по вопросу приостановки деятельности USAID в США
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Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции во время рабочей поездки в Казахстан, передает ТАСС.

«Сомнения заключаются в том, что это решение (о приостановке деятельности USAID. прим. ред.) окончательное и необратимое», заявил он.

11 февраля Шойгу прибыл в Астану для обсуждения двусторонних отношений между Россией и Казахстаном, вопросов безопасности, а также ситуации в Сирии. В ходе рабочего визита запланированы двусторонние консультации между аппаратами советов безопасности России и Казахстана, а также встреча с секретарем Совбеза Казахстана Гизатом Нурдаулетовым.

До этого миллиардер Илон Маск заявил, что работа USAID в основном была нацелена на оказание влияния на выборы. По его словам, агентство применяло «сомнительные способы», чтобы повлиять на выборы.

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