В Госдуме раскрыли детали предложенной масштабной амнистии

В рамках предложенной КПРФ масштабной амнистии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне депутаты не собираются «устраивать всепрощение». Ее детали раскрыл депутат Госдумы, первый замглавы комитета по госстроительству Юрий Синельщиков, его слова приводит RTVI.

По заявлению парламентария, проект возможной амнистии не предполагает освобождения от наказания для нескольких категорий заключенных — тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, а также преступления против личности и государства. При этом, как сообщил Синельщиков, амнистировать в 2025 году предлагается и ветеранов боевых действий.

« М ы ч у т ь с у з и л и , у б р а л и н е к о т о р ы е с т а т ь и ( в с р а в н е н и и с а м н и с т и е й 2 0 1 5 г о д а , п р о в о д и в ш е й с я к 7 0 - л е т и ю П о б е д ы — п р и м . « Л е н т ы . р у » ) . [ Н о ] м ы р а с п р о с т р а н я е м а м н и с т и ю н а у ч а с т н и к о в б о е в ы х д е й с т в и й , в т о м ч и с л е р е ч ь и д е т о б у ч а с т н и к а х с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и » , — п р и в о д и т и з д а н и е с л о в а д е п у т а т а .

Синельщиков подчеркнул, что распространенное представление об амнистии как о намерении «выпустить преступников» является ложным.

Сдавшие свое оружие для нужд СВО правонарушители попадут под амнистию

О внесенном проекте амнистии стало известно сегодня, 12 февраля. Под амнистию, согласно документу, могут попасть впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести. Кроме того, помиловать могут условно осужденных и тех, кто совершил преступление по неосторожности.