В Госдуме раскрыли детали предложенной масштабной амнистии

В рамках предложенной КПРФ масштабной амнистии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне депутаты не собираются «устраивать всепрощение». Ее детали раскрыл депутат Госдумы, первый замглавы комитета по госстроительству Юрий Синельщиков, его слова приводит RTVI.

В Госдуме раскрыли детали предложенной масштабной амнистии
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По заявлению парламентария, проект возможной амнистии не предполагает освобождения от наказания для нескольких категорий заключенных — тех, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, а также преступления против личности и государства. При этом, как сообщил Синельщиков, амнистировать в 2025 году предлагается и ветеранов боевых действий.

«Мы чуть сузили, убрали некоторые статьи (в сравнении с амнистией 2015 года, проводившейся к 70-летию Победы прим. «Ленты.ру»). [Но] мы распространяем амнистию на участников боевых действий, в том числе речь идет об участниках специальной военной операции», приводит издание слова депутата.

Синельщиков подчеркнул, что распространенное представление об амнистии как о намерении «выпустить преступников» является ложным.

Сдавшие свое оружие для нужд СВО правонарушители попадут под амнистию

О внесенном проекте амнистии стало известно сегодня, 12 февраля. Под амнистию, согласно документу, могут попасть впервые осужденные за преступления небольшой и средней тяжести. Кроме того, помиловать могут условно осужденных и тех, кто совершил преступление по неосторожности.

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