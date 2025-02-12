Киев сделал все, чтобы «похоронить» Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, саботируя при попустительстве Запада их выполнение. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

Захарова напомнила, что сегодня исполняется 10 лет с момента подписания в Минске «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», который «был призван положить конец внутреннему вооруженному конфликту на юго-востоке Украины».

« К л ю ч е в о й п о с ы л д о к у м е н т а – с и н х р о н и з а ц и я ш а г о в в о б л а с т и б е з о п а с н о с т и ( п р е к р а щ е н и е о г н я , р а з в е д е н и е с и л , о т в о д в о о р у ж е н и й о т л и н и и с о п р и к о с н о в е н и я ) с п о л и т и ч е с к и м и а с п е к т а м и у р е г у л и р о в а н и я ( п р е д о с т а в л е н и е Д о н б а с с у п о с т о я н н о г о о с о б о г о с т а т у с а , з а к р е п л е н н о г о в К о н с т и т у ц и и У к р а и н ы , п р о в е д е н и е м е с т н ы х в ы б о р о в , в с е о б щ а я а м н и с т и я ) . ( … ) В « н о р м а н д с к о й » д е к л а р а ц и и Г е р м а н и я и Ф р а н ц и я о б я з а л и с ь э т о м у с о д е й с т в о в а т ь » , - п о я с н и л а д и п л о м а т .

Однако, по ее словам, практически сразу после подписания «Комплекса мер» киевские власти начали саботировать его выполнения, продолжая обстрелы и ужесточая блокаду Донбасса, а Запад «закрыл на это глаза».

« И с т о р и я с а б о т а ж а К и е в о м н а п р о т я ж е н и и с е м и л е т п р и п о п у с т и т е л ь с т в е и п о д д е р ж к е З а п а д а « К о м п л е к с а м е р » и р е з о л ю ц и и С Б О О Н н а г л я д н о п о к а з ы в а е т , ч т о д л я н и х Д о н б а с с – э т о т е р р и т о р и я , а н е л ю д и , н а н е й п р о ж и в а ю щ и е » , - к о н с т а т и р о в а л а о ф и ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь М И Д Р о с с и и , н а п о м н и в , ч т о з а в р е м я к о н ф л и к т а н а в о с т о к е У к р а и н ы п о г и б л и 1 4 , 5 т ы с . м и р н ы х ж и т е л е й .

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась в интервью, что Минские соглашения были призваны не урегулировать конфликт в Донбассе, а дать время Украине подготовиться. В свою очередь экс-глава Украины Петр Порошенко отметил, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на «строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции».