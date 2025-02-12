В МИД РФ рассказали, как Киев «похоронил» Минские соглашения

Киев сделал все, чтобы «похоронить» Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, саботируя при попустительстве Запада их выполнение. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.

В МИД РФ рассказали, как Киев «похоронил» Минские соглашения
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Захарова напомнила, что сегодня исполняется 10 лет с момента подписания в Минске «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», который «был призван положить конец внутреннему вооруженному конфликту на юго-востоке Украины».

«Ключевой посыл документа синхронизация шагов в области безопасности (прекращение огня, разведение сил, отвод вооружений от линии соприкосновения) с политическими аспектами урегулирования (предоставление Донбассу постоянного особого статуса, закрепленного в Конституции Украины, проведение местных выборов, всеобщая амнистия). () В «нормандской» декларации Германия и Франция обязались этому содействовать», - пояснила дипломат.

Однако, по ее словам, практически сразу после подписания «Комплекса мер» киевские власти начали саботировать его выполнения, продолжая обстрелы и ужесточая блокаду Донбасса, а Запад «закрыл на это глаза».

«История саботажа Киевом на протяжении семи лет при попустительстве и поддержке Запада «Комплекса мер» и резолюции СБ ООН наглядно показывает, что для них Донбасс это территория, а не люди, на ней проживающие», - констатировала официальный представитель МИД России, напомнив, что за время конфликта на востоке Украины погибли 14,5 тыс. мирных жителей.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась в интервью, что Минские соглашения были призваны не урегулировать конфликт в Донбассе, а дать время Украине подготовиться. В свою очередь экс-глава Украины Петр Порошенко отметил, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на «строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции».