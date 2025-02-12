В МИД РФ рассказали, как Киев «похоронил» Минские соглашения
Киев сделал все, чтобы «похоронить» Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе, саботируя при попустительстве Запада их выполнение. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства.
Захарова напомнила, что сегодня исполняется 10 лет с момента подписания в Минске «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений», который «был призван положить конец внутреннему вооруженному конфликту на юго-востоке Украины».
«Ключевой посыл документа – синхронизация шагов в области безопасности (прекращение огня, разведение сил, отвод вооружений от линии соприкосновения) с политическими аспектами урегулирования (предоставление Донбассу постоянного особого статуса, закрепленного в Конституции Украины, проведение местных выборов, всеобщая амнистия). (…) В «нормандской» декларации Германия и Франция обязались этому содействовать», - пояснила дипломат.
Однако, по ее словам, практически сразу после подписания «Комплекса мер» киевские власти начали саботировать его выполнения, продолжая обстрелы и ужесточая блокаду Донбасса, а Запад «закрыл на это глаза».
«История саботажа Киевом на протяжении семи лет при попустительстве и поддержке Запада «Комплекса мер» и резолюции СБ ООН наглядно показывает, что для них Донбасс – это территория, а не люди, на ней проживающие», - констатировала официальный представитель МИД России, напомнив, что за время конфликта на востоке Украины погибли 14,5 тыс. мирных жителей.
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась в интервью, что Минские соглашения были призваны не урегулировать конфликт в Донбассе, а дать время Украине подготовиться. В свою очередь экс-глава Украины Петр Порошенко отметил, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на «строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции».