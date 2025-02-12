МИД назвал истинной целью Киева зачистку Украины от всего русского
Истинной целью властей в Киеве является зачистка Украины от русского и создание на них антироссийского плацдарма.
С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит Telegram-канал ведомства.
«Истинной целью правящего на Украине неонацистского меньшинства и его западных покровителей является зачистка доставшихся им обширных территорий бывшей Украинской ССР от всего русского и создание на них антироссийского плацдарма», — рассказала дипломат.