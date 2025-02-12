Медведев прокомментировал слова украинских властей про обмен территориями

Медведев назвал «чушью» слова украинских властей про обмен территориями
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «чушью» слова украинских властей про обмен территориями.
Об этом он написал в своём Telegram.
Медведев отметил, что слова представителей киевского режима про обмен территориями являются «чушью», подчеркнув, что «для таких» единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими.
«Мир через силу, говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА», — высказался он.
Ранее сенатор Совфеда Григорий Карасин назвал Владимира Зеленского спекулянтом после слов об обмене территориями.