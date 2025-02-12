Медведев прокомментировал слова украинских властей про обмен территориями

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал «чушью» слова украинских властей про обмен территориями.

Об этом он написал в своём Telegram.

Медведев отметил, что слова представителей киевского режима про обмен территориями являются «чушью», подчеркнув, что «для таких» единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими.

« М и р ч е р е з с и л у , г о в о р и т е ? И н о г д а э т а к о н ц е п ц и я р а б о т а е т и в п р а в д у . Н а п р и м е р , д е м о н с т р и р у я р е а л ь н о е , а н е п р и д у м а н н о е к е м - т о с о о т н о ш е н и е с и л . К а к с е г о д н я в Киеве после прилёта наших ракет и БПЛА», — высказался он.

Ранее сенатор Совфеда Григорий Карасин назвал Владимира Зеленского спекулянтом после слов об обмене территориями.