В России отреагировали на планы Трампа по сектору Газа

Президенту США Дональду Трампу хочет получить контроль над сектором Газа для того, чтобы решить проблему конфликтов вокруг Израиля, предположил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы России Алексей Чепа.

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Он также выразил уверенность в том, что Трампу не удастся реализовать это простое решение проблемы.

«Трамп хочет решить проблему, которая длится уже десятилетиями, оторвав палестинцев от Израиля, убрав их куда-то подальше. Это такое техническое решение, которое позволит снять напряженность. Естественно, что, если переселить этих людей, проживающих на землях своих предков, то так для Израиля будет спокойнее», — объяснил Чепа.

Но, как считает депутат, американскому президенту не позволят реализовать такой план. Причем, по мнению политика, против этого выступят, в том числе, соратники США в регионе, такие как Египет и Катар.

« О н и н е п о д д е р ж и в а ю т п е р е с е л е н и е л ю д е й и у п о р н о э т о п о в т о р я ю т , г о в о р я о т о м , ч т о у П а л е с т и н ы б у д е т с в о е г о с у д а р с т в о , и п а л е с т и н с к и й н а р о д и м е е т н а э т о п р а в о . Т а к ч т о п р о с т о е р е ш е н и е п а л е с т и н с к о г о в о п р о с а у Трампа не получится», — заключил депутат.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект. Он подчеркнул, что согласно его плану, сектор Газа временно находился бы под контролем США, а палестинцы — уехали бы в другое место.