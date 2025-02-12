Мэр еще одного крупного российского города уйдет в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Саратова Павел Сурков покидает свой пост. Об отставке чиновника из-за перехода на новую работу сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

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Бусаргин на фоне отставки Суркова провел встречу с председателем гордумы Сергеем Овсянниковым, который предложил назначить главой Саратова руководителя областного центра Михаила Исаева.

« П о д д е р ж а л э т у и н и ц и а т и в у . Михаил Александрович ранее возглавлял город, сейчас руководит одним из самых крупных муниципалитетов, где также накопилось множество проблем, требующих решения», — написал Бусаргин.

По его словам, Исаев решал задачи регионального уровня и досконально знает Саратов. На предложение губернатора и главы гордумы возглавить город он ответил согласием.

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