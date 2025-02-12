Удары, нанесенные Вооруженными силами (ВС) России по Киеву в ночь с 11 на 12 февраля, — часть концепции мира через силу. Об этом порассуждал зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев в Telegram.

По мнению российского политика, иногда эта идея работает и показывает реальное, а не выдуманное соотношение сил. При этом Медведев подчеркнул, что удары по Киеву неспособны «очистить мозги» некоторым из украинцев, в описании которых у Медведева есть указание на Владимира Зеленского.

« Д л я т а к и х е д и н с т в е н н ы й с п о с о б и с ц е л и т ь с я — с н о в а п о ч у в с т в о в а т ь с е б я р у с с к и м и . П о с о в е т у п р е з и д е н т а США [Дональда Трампа]», — написал в блоге зампред СБ.

Ночью в Киеве произошла серия взрывов. Информацию о случившемся подтвердил мэр города Виталий Кличко. По его словам, в украинской столице в это время работали системы противовоздушной обороны. Политолог Сергей Марков порассуждал о полной безопасности Зеленского на фоне российских ударов.