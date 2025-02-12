Медведев оценил идею «мира через силу» с Украиной
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал российские удары по Киеву демонстрацией концепции «мир через силу» и дал совет украинским властям. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация после достижения сделки по прекращению огня в секторе Газа продолжит продвигать идею «мира через силу». А в конце января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой европейские депутаты потребовали, чтобы дипломатические усилия на Украине базировались на принципе «мир через силу» (peace through strength).
«Мир через силу говорите? Иногда эта концепция работает и вправду. Например, демонстрируя реальное, а не придуманное кем-то соотношение сил. Как сегодня в Киеве после прилета наших ракет и БПЛА», - отметил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев.
При этом он констатировал, что даже такие действия «не способны полностью очистить мозги» украинским властям, которые «несут на камеру чушь про обмен территориями».
«Для таких единственный способ исцелиться – снова почувствовать себя русскими. По совету президента США», - заявил Медведев.
Дональд Трамп ранее отметил, что Украина «может стать Россией когда-нибудь, а может не стать». По мнению Трампа, будущее страны будет зависеть от сделки, которую могут заключить украинцы.