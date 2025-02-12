Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал российские удары по Киеву демонстрацией концепции «мир через силу» и дал совет украинским властям. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация после достижения сделки по прекращению огня в секторе Газа продолжит продвигать идею «мира через силу». А в конце января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой европейские депутаты потребовали, чтобы дипломатические усилия на Украине базировались на принципе «мир через силу» (peace through strength).

« М и р ч е р е з с и л у г о в о р и т е ? И н о г д а э т а к о н ц е п ц и я р а б о т а е т и в п р а в д у . Н а п р и м е р , д е м о н с т р и р у я р е а л ь н о е , а н е п р и д у м а н н о е к е м - т о с о о т н о ш е н и е с и л . К а к с е г о д н я в К и е в е п о с л е п р и л е т а н а ш и х р а к е т и Б П Л А » , - о т м е т и л з а м е с т и т е л ь г л а в ы С о в б е з а Р о с с и и Д м и т р и й М е д в е д е в .

При этом он констатировал, что даже такие действия «не способны полностью очистить мозги» украинским властям, которые «несут на камеру чушь про обмен территориями».

« Д л я т а к и х е д и н с т в е н н ы й с п о с о б и с ц е л и т ь с я – с н о в а п о ч у в с т в о в а т ь с е б я р у с с к и м и . П о с о в е т у п р е з и д е н т а С Ш А » , - з а я в и л М е д в е д е в .

Дональд Трамп ранее отметил, что Украина «может стать Россией когда-нибудь, а может не стать». По мнению Трампа, будущее страны будет зависеть от сделки, которую могут заключить украинцы.