Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский заявил, что Украина могла бы войти в состав России по результатам региональных референдумов. Об этом он рассказал РИАМО.

Барановский прокомментировал заявление, которое накануне сделал президент США Дональд Трамп. Он сказал, что Украина «может стать Россией когда-нибудь, а может не стать».

Трамп подчеркнул, что США рассчитывают получить от Украины редкоземельные металлы в эквиваленте 500 миллиардам долларов. По мнению Барановского, единственное, что интересует Трампа - это извлечение максимальной прибыли и покрытие расходов США на Украину.

« Р е а л и с т и ч е н л и в о о б щ е ф а к т в х о ж д е н и я в с о с т а в Р о с с и и в с е й У к р а и н ы ? С и с т о р и ч е с к о й т о ч к и з р е н и я , н а п р и м е р , г о р о д Л ь в о в , к о т о р ы й я в л я е т с я ц е н т р о м р а д и к а л ь н о г о « у к р а и н с т в а » , - и с т о р и ч е с к и р у с с к и й г о р о д , д в а ж д ы в о з в р а щ а в ш и й с я в р о д н у ю г а в а н ь . Н о н у ж н ы л и н а м р а д и к а л ы , р а с к а ч и в а ю щ и е с и т у а ц и ю н а г р а н и ц е ? » - о т м е т и л э к с п е р т .

Самым разумным решением, по его мнению, стала бы организация региональных референдумов на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал фактом, что «значительная часть Украины хочет стать Россией, и что она уже стала Россией». Барановский отметил, что Россия «всегда готова принять тех, кто хочет жить едино и дружно в одной большой семье».