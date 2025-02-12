Политолог оценил, может ли Украина полностью войти в состав РФ
Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Спартак Барановский заявил, что Украина могла бы войти в состав России по результатам региональных референдумов. Об этом он рассказал РИАМО.
Барановский прокомментировал заявление, которое накануне сделал президент США Дональд Трамп. Он сказал, что Украина «может стать Россией когда-нибудь, а может не стать».
Трамп подчеркнул, что США рассчитывают получить от Украины редкоземельные металлы в эквиваленте 500 миллиардам долларов. По мнению Барановского, единственное, что интересует Трампа - это извлечение максимальной прибыли и покрытие расходов США на Украину.
«Реалистичен ли вообще факт вхождения в состав России всей Украины? С исторической точки зрения, например, город Львов, который является центром радикального «украинства», - исторически русский город, дважды возвращавшийся в родную гавань. Но нужны ли нам радикалы, раскачивающие ситуацию на границе?» - отметил эксперт.
Самым разумным решением, по его мнению, стала бы организация региональных референдумов на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал фактом, что «значительная часть Украины хочет стать Россией, и что она уже стала Россией». Барановский отметил, что Россия «всегда готова принять тех, кто хочет жить едино и дружно в одной большой семье».