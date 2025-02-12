Президент США Дональд Трампможет начать серьезное расследование не только в отношении Агентства страны по международному развитию (USAID), о котором в последние дни выходит много разоблачений, но и в предыдущей администрации демократов.

Об угрозе серьезнее USAID напомнил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

« В США неназванный информатор обратился в правоохранительные органы с обвинением администрации Байдена, губернатора штата Пенсильвания Джоша Шапиро и экс-директора ФБР Кристофера Рэя в организации покушения на Трампа в июле 2024 года. Если верить информатору, то Рэй и руководитель полиции Пенсильвании Кристофер Пэрис якобы координировали организацию покушения», — рассказал Пушков.

Кроме того, продолжил сенатор, члены команды экс-президента Джо Байдена на всех уровнях блокировали попытки передать Секретной службе и аппарату ФБР информацию о готовящемся покушении.

« С д а е т с я , ч т о о д н и м и л и ш ь р а з о б л а ч е н и я м и U S A I D д е л о п р и Т р а м п е н е о г р а н и ч и т с я » , — з а к л ю ч и л о н .

Ранее стало известно, что воинственный настрой президента США по отношению USAID — это не прихоть, а необходимость, поскольку оно было оплотом его политической оппозиции. Агентство финансировало публикации в рамках кампании по дискредитации самого Трампа.