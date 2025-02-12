Спикер Думы Вячеслав Володин раскритиковал решение ЕС использовать в пищевой промышленности порошок из личинок мучного хрущака (мучных червей). В своем Telegram-канале Володин назвал это последствиями санкций против РФ, которые привели к «краху экономики» Европы, и заявил, что такой продукцией скоро будут питаться «релоканты и иноагенты».

В феврале 2025 года в ЕС вступил в силу регламент, разрешающий применять при производстве продуктов обработанный ультрафиолетом порошок цельных личинок жука Tenebrio molitor. Ранее в Еврокомиссии (ЕК) пришли к выводу, что этот ингредиент можно использовать при изготовлении хлебобулочных изделий, пирожных, макарон, картофельных продуктов, сыра и сырных продуктов, фруктовых и овощных компотов.

Володин назвал новый ингредиент «личинками Урсулы» (Еврокомиссию возглавляет Урсула фон дер Ляйен). Спикер Думы отметил, что европейские политики называют добавку из червей альтернативным источником белка.

« Н а с а м о м д е л е , э т о п о с л е д с т в и я с а н к ц и о н н о й п о л и т и к и З а п а д а в о т н о ш е н и и н а ш е й с т р а н ы , к о т о р а я о б е р н у л а с ь д л я Е в р о п ы к р а х о м э к о н о м и к и , з а к р ы т и е м п р о и з в о д с т в и с е р ь ё з н ы м и п р о б л е м а м и в а г р о п р о м ы ш л е н н о с т и » , - н а п и с а л В о л о д и н .

По его словам, вместо помощи местным сельхозпроизводителям, в ЕС решили заменить их товары личинками. Он подчеркнул, что разведение насекомых требует меньших затрат. В то ж время спикер Думы допустил, что выращивание насекомых в промышленных масштабах и их потребление в пищу может спровоцировать серьезные болезни.