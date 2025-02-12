«Личинки Урсулы». Володин рассказал о новом меню «релокантов и иноагентов»
Спикер Думы Вячеслав Володин раскритиковал решение ЕС использовать в пищевой промышленности порошок из личинок мучного хрущака (мучных червей). В своем Telegram-канале Володин назвал это последствиями санкций против РФ, которые привели к «краху экономики» Европы, и заявил, что такой продукцией скоро будут питаться «релоканты и иноагенты».
В феврале 2025 года в ЕС вступил в силу регламент, разрешающий применять при производстве продуктов обработанный ультрафиолетом порошок цельных личинок жука Tenebrio molitor. Ранее в Еврокомиссии (ЕК) пришли к выводу, что этот ингредиент можно использовать при изготовлении хлебобулочных изделий, пирожных, макарон, картофельных продуктов, сыра и сырных продуктов, фруктовых и овощных компотов.
Володин назвал новый ингредиент «личинками Урсулы» (Еврокомиссию возглавляет Урсула фон дер Ляйен). Спикер Думы отметил, что европейские политики называют добавку из червей альтернативным источником белка.
«На самом деле, это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьёзными проблемами в агропромышленности», - написал Володин.
По его словам, вместо помощи местным сельхозпроизводителям, в ЕС решили заменить их товары личинками. Он подчеркнул, что разведение насекомых требует меньших затрат. В то ж время спикер Думы допустил, что выращивание насекомых в промышленных масштабах и их потребление в пищу может спровоцировать серьезные болезни.
«Бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, какой он на вкус - мучной хрущак. <…> В нашей стране личинками, сверчками, жуками и червями кормят только животных и рыб. Выводы делайте сами», - заключил Володин.