Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о возможном обмене территориями с РФ является отчаянной попыткой "сделать вид по-прежнему важного, владеющего ситуацией игрока". Об этом заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, передает РИА Новости.

" И з н а ч а л ь н о б ы л о я с н о , ч т о в т о р ж е н и е в К у р с к у ю о б л а с т ь з а д у м а н о Зеленским и его западными кураторами для создания обменного фонда. Эта авантюра стоила украинским войскам десятков тысяч жизней", - заявил он.

Цеков добавил, что украинская армия продолжает нести большие потери на территории Курской области. По его словам, украинский лидер понимает бедственное положение страны и "старается в спешке" навязать торг и дать понять, что у него "якобы остались козыри в рукаве".

В МИД РФ ответили на слова Зеленского об обмене части Курской области

В интервью The Guardian Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Он при этом добавил, что пока не определено, какую именно территорию Украина запросит в обмен.