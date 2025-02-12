В Крыму оценили слова Зеленского об обмене территориями с Россией
Высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о возможном обмене территориями с РФ является отчаянной попыткой "сделать вид по-прежнему важного, владеющего ситуацией игрока". Об этом заявил первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков, передает РИА Новости.
"Изначально было ясно, что вторжение в Курскую область задумано Зеленским и его западными кураторами для создания обменного фонда. Эта авантюра стоила украинским войскам десятков тысяч жизней", - заявил он.
Цеков добавил, что украинская армия продолжает нести большие потери на территории Курской области. По его словам, украинский лидер понимает бедственное положение страны и "старается в спешке" навязать торг и дать понять, что у него "якобы остались козыри в рукаве".
В МИД РФ ответили на слова Зеленского об обмене части Курской области
В интервью The Guardian Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Он при этом добавил, что пока не определено, какую именно территорию Украина запросит в обмен.