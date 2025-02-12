Пушилин прокомментировал планы Киева и Вашингтона по недрам Донбасса

Все недра на освобожденных территориях Донбасса являются достоянием России и продавать их никто не собирается, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Так он прокомментировал информацию о контактах Вашингтона и Киева по поводу разработок залежей полезных ископаемых Донбасса.

" П р и ч е м т у т о н и и н а ш и н е д р а ? М ы н е с о б и р а е м с я п р о д а в а т ь " , - з а я в и л г л а в а р е г и о н а в э ф и р е "Соловьев Live".

Пушилин назвал негодяем Владимира Зеленского, заявившего о готовности уступить США разработку недр в обмен на военную помощь.

" Ц и н и ч н о р а с п р о д а ю т з а т р и к о п е й к и " , - р е з ю м и р о в а л Пушилин.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп сообщил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины.

Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов разрабатывать залежи полезных ископаемых совместно с США и рассчитывает в связи с этим на продолжение военных поставок от Вашингтона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Трампа о редкоземельных металлах "предложением покупать помощь".