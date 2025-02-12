Глава ДНР Пушилин прокомментировал планы Киева и Вашингтона по недрам Донбасса
Все недра на освобожденных территориях Донбасса являются достоянием России и продавать их никто не собирается, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Так он прокомментировал информацию о контактах Вашингтона и Киева по поводу разработок залежей полезных ископаемых Донбасса.
"При чем тут они и наши недра? Мы не собираемся продавать", - заявил глава региона в эфире "Соловьев Live".
Пушилин назвал негодяем Владимира Зеленского, заявившего о готовности уступить США разработку недр в обмен на военную помощь.
"Цинично распродают за три копейки", - резюмировал Пушилин.
На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп сообщил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины.
Владимир Зеленский в ответ заявил, что Киев готов разрабатывать залежи полезных ископаемых совместно с США и рассчитывает в связи с этим на продолжение военных поставок от Вашингтона.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал слова Трампа о редкоземельных металлах "предложением покупать помощь".