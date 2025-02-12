Депутат Госдумы Марченко предложил уточнить ответственность УК в домах
Депутат Государственной думы Евгений Марченко предложил уточнить ответственность управляющих компаний (УК) в многоквартирных домах. Он разработал соответствующий законопроект, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Парламентарий отметил, что есть проблема, связанная с решениями собраний собственников жилья в многоквартирных домах. По его словам, бывают ситуации, когда в интересах УК фальсифицируются решения таких собраний, из-за чего собственники сталкиваются с увеличением платежей.
"На практике достаточно случаев фальсификации собраний без внесения искажений в протоколы, например, путем недопуска собственников к голосованию, неизвещений о собрании, использование подложных доверенностей либо принятие голосов несобственников", - сказано в пояснительной записке к проекту закона.
В тексте отмечается, что недобросовестные управляющие организации и иные лица могут принимать решения, которые противоречат интересам собственников, без риска серьезной ответственности. Документом предлагается установить дифференцированную систему наказаний, включающую штрафы, принудительные работы и лишение свободы с целью возможности учета при их назначении тяжести совершенного преступления, личности виновного и последствий.