Депутат Госдумы Марченко предложил уточнить ответственность УК в домах

Депутат Государственной думы Евгений Марченко предложил уточнить ответственность управляющих компаний (УК) в многоквартирных домах. Он разработал соответствующий законопроект, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Парламентарий отметил, что есть проблема, связанная с решениями собраний собственников жилья в многоквартирных домах. По его словам, бывают ситуации, когда в интересах УК фальсифицируются решения таких собраний, из-за чего собственники сталкиваются с увеличением платежей.

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" Н а п р а к т и к е д о с т а т о ч н о с л у ч а е в ф а л ь с и ф и к а ц и и с о б р а н и й б е з в н е с е н и я и с к а ж е н и й в п р о т о к о л ы , н а п р и м е р , п у т е м н е д о п у с к а с о б с т в е н н и к о в к г о л о с о в а н и ю , н е и з в е щ е н и й о с о б р а н и и , и с п о л ь з о в а н и е п о д л о ж н ы х д о в е р е н н о с т е й л и б о п р и н я т и е г о л о с о в н е с о б с т в е н н и к о в " , - с к а з а н о в п о я с н и т е л ь н о й з а п и с к е к п р о е к т у з а к о н а .

В тексте отмечается, что недобросовестные управляющие организации и иные лица могут принимать решения, которые противоречат интересам собственников, без риска серьезной ответственности. Документом предлагается установить дифференцированную систему наказаний, включающую штрафы, принудительные работы и лишение свободы с целью возможности учета при их назначении тяжести совершенного преступления, личности виновного и последствий.