Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что тема отправки миротворческого контингента на Украину продвигается «вяло». Так в своем Telegram-канале он прокомментировал публикацию The New York Times о том, что появление миротворцев на территории республики по окончании конфликта маловероятно.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон регулярно выступает с обещаниями отправить миротворцев на Украину, но боится, в то время как немцы даже не дают таких обещаний. Поляки также отказались отправлять военный контингент на территорию республики, указал сенатор.

« П р и б а л т ы н а с т р о е н ы , к а к в с е г д а , р е ш и т е л ь н о : г о т о в ы п о с л а т ь ф р а н ц у з о в и н е м ц е в . Б р и т а н и я г о т о в а , н о т о л ь к о е с л и в м е с т е с ф р а н ц у з а м и . Италия наблюдает за Трампом и, конечно, никого не пошлет. Швеция со времен Полтавы готовится к войне на своей территории и к защите Гетеборга, чем можно заниматься в полной безопасности. Голландия отправила своего главного вояку в НАТО генсеком и считает, что этим ее участие должно и ограничиться. Бельгия отмалчивается. Чехия хочет, но не может», — написал Пушков.

Он также отметил, что Дания «сооружает собачьи упряжки для защиты Гренландии от Трампа», Испания «тихо сидит» и надеется, что о ней не вспомнят, а Румыния, Болгария, Греция и Финляндия – «как все, то есть никак». Лишь Венгрия и Словакия выступают против, подчеркнул политик.