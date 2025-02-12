В Госдуме поддержали идею продлить оплачиваемый декретный отпуск

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросы отцовства, материнства и детства Нина Останина поддержала идею продлить оплачиваемый декретный отпуск. Ее слова приводит ТАСС.

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Она подчеркнула, что вопрос повышения рождаемости нельзя решить разовыми денежными выплатами. Поэтому было предложено увеличить оплачиваемый период декретного отпуска с полутора до трех лет.

Ранее стало известно, что российским студенткам на очной форме обучения повысят декретные на 74,9–235,4 тысячи рублей в зависимости от региона.