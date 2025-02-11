Посольство РФ в Аргентине направило ноту протеста в МИД республики
Посольство России в Буэнос-Айресе направило в Министерство иностранных дел Аргентины ноту протеста в связи с досмотром российского дипломата на дороге. Об этом сообщил глава диппредставительства Дмитрий Феоктистов.
"Мне пришлось подписывать очередную ноту протеста в аргентинский МИД и министерство безопасности. В первый раз мы написали по итогам инцидента 25 декабря, когда в рамках общей кампании по профилактике пьянства за рулем были остановлены три наши машины. В итоге нам были принесены извинения, в том числе министром безопасности Патрисией Буллрич и руководством МИД. <...> К сожалению, история повторилась", - сказал он в разговоре с журналистами.
Феоктистов отметил, что в прошлый раз власти Аргентины признали чрезмерность проверок и некомпетентность полиции Буэнос-Айреса, которая не знала о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях.
"В этот раз машина с дипломатическими номерами была остановлена достаточно далеко от города, в провинции Буэнос-Айрес, около 200 км от столицы. Но это ни в коей мере не объясняет повторного пренебрежения международным правом. Как и в предыдущий раз, нашего сотрудника, руководителя одного из российских загранучреждений, не в чем было заподозрить. Он не совершал каких-то опасных маневров, не нарушал правил дорожного движения, не говоря уже о том, что, естественно, не выпивал. Но его даже спрашивали, не перевозит ли он оружие в багажнике", - рассказал посол.
"Это пристрастное отношение к нам нас опять насторожило, о чем мы сообщили аргентинскому руководству, потребовав принять дополнительные меры, чтобы исключить повторение подобных инцидентов", - заявил Феоктистов.
В декабре после происшествия с российскими дипломатами депутат от правящей в Аргентине коалиции "Свобода наступает" Марсела Пагано сообщила, что подаст иск в отношении дорожной инспекции Буэнос-Айреса из-за неправомерных действий против сотрудников российских загранучреждений. В своем заявлении она просила проверить, не было ли в действиях полиции "умысла создать дипломатический инцидент".