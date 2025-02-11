Посольство РФ в Аргентине направило ноту протеста в МИД республики

Посольство России в Буэнос-Айресе направило в Министерство иностранных дел Аргентины ноту протеста в связи с досмотром российского дипломата на дороге. Об этом сообщил глава диппредставительства Дмитрий Феоктистов.

" М н е п р и ш л о с ь п о д п и с ы в а т ь о ч е р е д н у ю н о т у п р о т е с т а в а р г е н т и н с к и й М И Д и м и н и с т е р с т в о б е з о п а с н о с т и . В п е р в ы й р а з м ы н а п и с а л и п о и т о г а м и н ц и д е н т а 2 5 д е к а б р я , к о г д а в р а м к а х о б щ е й к а м п а н и и п о п р о ф и л а к т и к е п ь я н с т в а з а р у л е м б ы л и о с т а н о в л е н ы т р и н а ш и м а ш и н ы . В и т о г е н а м б ы л и п р и н е с е н ы и з в и н е н и я , в т о м ч и с л е м и н и с т р о м б е з о п а с н о с т и Патрисией Буллрич и руководством МИД. <...> К сожалению, история повторилась", - сказал он в разговоре с журналистами.

Феоктистов отметил, что в прошлый раз власти Аргентины признали чрезмерность проверок и некомпетентность полиции Буэнос-Айреса, которая не знала о положениях Венской конвенции о дипломатических сношениях.

" В э т о т р а з м а ш и н а с д и п л о м а т и ч е с к и м и н о м е р а м и б ы л а о с т а н о в л е н а д о с т а т о ч н о д а л е к о о т г о р о д а , в провинции Буэнос-Айрес, около 200 км от столицы. Но это ни в коей мере не объясняет повторного пренебрежения международным правом. Как и в предыдущий раз, нашего сотрудника, руководителя одного из российских загранучреждений, не в чем было заподозрить. Он не совершал каких-то опасных маневров, не нарушал правил дорожного движения, не говоря уже о том, что, естественно, не выпивал. Но его даже спрашивали, не перевозит ли он оружие в багажнике", - рассказал посол.

" Э т о п р и с т р а с т н о е о т н о ш е н и е к н а м н а с о п я т ь н а с т о р о ж и л о , о ч е м м ы с о о б щ и л и а р г е н т и н с к о м у р у к о в о д с т в у , п о т р е б о в а в п р и н я т ь д о п о л н и т е л ь н ы е м е р ы , ч т о б ы и с к л ю ч и т ь п о в т о р е н и е п о д о б н ы х и н ц и д е н т о в " , - з а я в и л Феоктистов.

В декабре после происшествия с российскими дипломатами депутат от правящей в Аргентине коалиции "Свобода наступает" Марсела Пагано сообщила, что подаст иск в отношении дорожной инспекции Буэнос-Айреса из-за неправомерных действий против сотрудников российских загранучреждений. В своем заявлении она просила проверить, не было ли в действиях полиции "умысла создать дипломатический инцидент".