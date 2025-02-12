Запуск Минобороны Украины «контракта 18-24» сроком на год, который предлагают заключить украинцам моложе призывного возраста, является билетом в один конец. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

« У к о г о - н и б у д ь е с т ь с о м н е н и я , ч т о э т о з а к о н т р а к т ? Э т о п р о с т о б и л е т в о д и н к о н е ц ( … ) В о т с е й ч а с о н и п р и с т у п и л и к у н и ч т о ж е н и ю с о б с т в е н н ы х г р а ж д а н в в о з р а с т е о т 1 8 д о 2 4 л е т » , - п о д ч е р к н у л а о н а .

При этом, по словам дипломата, у нее есть информация о том, что «детей привлекают уже давно», и попытка рекрутинга молодых украинцев не является финальной точкой.

« М н е р а с с к а з ы в а л и п р о т о , к а к р е к р у т и р у ю т д е т е й н а Украине из детских домов, и тех, которые остались без попечения родителей или находятся без присмотра. У них еще остались дети, которых они рассматривали всегда в качестве резервной силы», - констатировала Мария Захарова.

Ранее Владимир Зеленский на фоне призывов Запада к снижению призывного возраста сообщил, что Киев планирует привлечь 18-летних украинцев в Вооруженные силы «выгодными контрактами». Это вызвано «необходимостью восполнить потери в рядах ВСУ», пояснил он.

Мобилизация 18-летних украинцев уже скоро будет названа преступлением Зеленского

Накануне на Украине запустили проект «Контракт 18-24». Молодым людям, заключившим контракт, пообещали 1 млн гривен (2,3 млн рублей), из которых 200 тысяч гривен (460 тысяч рублей) они получат сразу, а остальную сумму - в течение службы. При этом ежемесячная зарплата составит до 120 тысяч гривен (276 тысяч рублей).