Захарова назвала «билетом в один конец» начало приёма в ВСУ с 18 лет
Запуск Минобороны Украины «контракта 18-24» сроком на год, который предлагают заключить украинцам моложе призывного возраста, является билетом в один конец. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«У кого-нибудь есть сомнения, что это за контракт? Это просто билет в один конец (…) Вот сейчас они приступили к уничтожению собственных граждан в возрасте от 18 до 24 лет», - подчеркнула она.
При этом, по словам дипломата, у нее есть информация о том, что «детей привлекают уже давно», и попытка рекрутинга молодых украинцев не является финальной точкой.
«Мне рассказывали про то, как рекрутируют детей на Украине из детских домов, и тех, которые остались без попечения родителей или находятся без присмотра. У них еще остались дети, которых они рассматривали всегда в качестве резервной силы», - констатировала Мария Захарова.
Ранее Владимир Зеленский на фоне призывов Запада к снижению призывного возраста сообщил, что Киев планирует привлечь 18-летних украинцев в Вооруженные силы «выгодными контрактами». Это вызвано «необходимостью восполнить потери в рядах ВСУ», пояснил он.
Мобилизация 18-летних украинцев уже скоро будет названа преступлением Зеленского
Накануне на Украине запустили проект «Контракт 18-24». Молодым людям, заключившим контракт, пообещали 1 млн гривен (2,3 млн рублей), из которых 200 тысяч гривен (460 тысяч рублей) они получат сразу, а остальную сумму - в течение службы. При этом ежемесячная зарплата составит до 120 тысяч гривен (276 тысяч рублей).