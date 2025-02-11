МИД Южной Кореи уклонилось от ответа на критику глобуса с Крымом

МИД Южной Кореи не стало напрямую отвечать на критику подаренного их дипломатом на Сахалине глобуса, на котором Крым и новые регионы РФ значатся в качестве территории Украины, сказав только, что пыталось таким образом продвигать собственное наименование Японского моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское СМИ.

Ранее администрация Ногликского муниципального округа сообщила, что во время недавнего посещения центральной библиотеки имени Санги в Ногликах руководитель Южно-Сахалинской канцелярии генерального консульства Республики Корея Пак Сан Те подарил лидеру коренных малочисленных народностей севера Сахалина Владимиру Санги глобус, на котором Крым, а также Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области значатся в качестве территории Украины. Данный инцидент спровоцировал скандал. В частности, руководитель библиотеки Ольга Рожнова назвала этот шаг недопустимым и обратилась в МИД РФ по поводу действий южнокорейского дипломата.

Комментируя это, в МИД Южной Кореи заявили, что «глобус был изготовлен на основе картографических практик и стандартов международных организаций и крупных издателей карт, а также часто использовался для продвижения названия "Восточное море" (так в Республике Корея называют Японское море)".

« М ы в п р е д ь б у д е м п р о я в л я т ь б о л ь ш у ю о с т о р о ж н о с т ь п р и п р о д в и ж е н и и н а з в а н и я " В о с т о ч н о е м о р е " » , — д о б а в и л и в в е д о м с т в е .

Таким образом возражения по поводу принадлежности регионов РФ фактически остались без ответа, никаких претензий к названию моря РФ не выдвигала.