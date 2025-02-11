В Госдуме ответили Зеленскому на заявление об обмене территориями

Депутат Государственной думы России, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможном обмене территориями, заочно ответил ему фразой из романа «Двенадцать стульев». Об этом сообщает РИА Новости.

© Газета.Ru

Ивлев добавил, что в 39-й главе «Двенадцати стульев» один из персонажей произносит фразу: «Торг здесь неуместен».

Депутат подчеркнул, что российская сторона не торгует своей землей, как и не меняет ее.

До этого Зеленский заявил, что если президенту США Дональду Трампу удастся усадить Россию и Украину за стол переговоров, то Киев планирует предложить Москве «прямой обмен территориями».

Шеремет ответил на слова Зеленского об обмене Курской области

9 февраля Владимир Зеленский заявил, что согласен вести переговоры в любом формате, если Европа и США «не кинут» Украину. Так он ответил на вопрос о возможной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее Зеленский уже заявлял о готовности к контактам с Москвой, однако в Кремле его слова называли пустыми.