Депутат Чепа: освобождение осужденного Фогеля приведет к сближению России и США

Освобождение осужденного в России американца Марка Фогеля станет шагом к сближению Москвы и Вашингтона. С таким заявлением в беседе с News.ru выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

В Госдуме раскрыли, к чему приведет освобождение осужденного в России Фогеля
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Он подчеркнул, что это «важный момент», который приведет к сближению двух стран. Депутат указал, что не Россия начала курс на конфронтацию в отношениях. Парламентарий считает, что освобождение Фогеля поспособствует предстоящей «большой работе» между государствами.

«Не мы делали эту конфронтацию, не мы разжигали и провоцировали осложнение наших отношений. Поэтому такое решение будет способствовать предстоящей большой работе. Я думаю, это так», сказал Чепа.

Бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину после обмена с Москвой. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине.

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