В Госдуме раскрыли, к чему приведет освобождение осужденного в России Фогеля

Освобождение осужденного в России американца Марка Фогеля станет шагом к сближению Москвы и Вашингтона. С таким заявлением в беседе с News.ru выступил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Он подчеркнул, что это «важный момент», который приведет к сближению двух стран. Депутат указал, что не Россия начала курс на конфронтацию в отношениях. Парламентарий считает, что освобождение Фогеля поспособствует предстоящей «большой работе» между государствами.

« Н е м ы д е л а л и э т у к о н ф р о н т а ц и ю , н е м ы р а з ж и г а л и и п р о в о ц и р о в а л и о с л о ж н е н и е н а ш и х о т н о ш е н и й . П о э т о м у т а к о е р е ш е н и е б у д е т с п о с о б с т в о в а т ь п р е д с т о я щ е й б о л ь ш о й р а б о т е . Я д у м а ю , э т о т а к » , — с к а з а л Ч е п а .

Бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину после обмена с Москвой. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел специальный посланник главы Белого дома на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине.