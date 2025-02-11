Слуцкий: слова Каллас об урегулировании украинского конфликта похожи на истерику

Заявления Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о невозможности урегулирования конфликта на Украине без участия Евросоюза "больше похожи на истерику".

Слуцкий отреагировал на слова Каллас об урегулировании украинского конфликта
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Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Брюссель опасается оказаться на обочине процесса украинского урегулирования. Заявления главы европейской дипломатии Каллас о невозможности заключения соглашения без участия ЕС больше похожи на истерику: "Эта война идет в Европе, касается Украины, но и Европы, и чтобы достигнуть настоящего мира, участие Европы необходимо", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

По словам депутата, участие Европы поспособствовало только затягиванию боевых действий на Украине. Слуцкий также указал, что Россия еще в 2014 году "призывала Старый Свет задуматься над антироссийским курсом, который навязывался из-за океана".

"Руками боррелей и фон дер ляйенов миллиарды евро отправились в топку войны под лозунги о необходимости нанесения стратегического поражения России. Не добившись своих целей на поле боя, теперь такие же каллас заговорили о "безопасности", - отметил Слуцкий.

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Глава ЛДПР подчеркнул, что реальным путем восстановления стабильности в Европе является инициатива президента РФ о создании новой архитектуры евразийской безопасности и признание территориальных реалий.

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