Заявления Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о невозможности урегулирования конфликта на Украине без участия Евросоюза "больше похожи на истерику".

Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Брюссель опасается оказаться на обочине процесса украинского урегулирования. Заявления главы европейской дипломатии Каллас о невозможности заключения соглашения без участия ЕС больше похожи на истерику: "Эта война идет в Европе, касается Украины, но и Европы, и чтобы достигнуть настоящего мира, участие Европы необходимо", - написал Слуцкий в Telegram-канале.

По словам депутата, участие Европы поспособствовало только затягиванию боевых действий на Украине. Слуцкий также указал, что Россия еще в 2014 году "призывала Старый Свет задуматься над антироссийским курсом, который навязывался из-за океана".

" Р у к а м и б о р р е л е й и ф о н д е р л я й е н о в м и л л и а р д ы е в р о о т п р а в и л и с ь в т о п к у в о й н ы п о д л о з у н г и о н е о б х о д и м о с т и н а н е с е н и я с т р а т е г и ч е с к о г о п о р а ж е н и я Р о с с и и . Н е д о б и в ш и с ь с в о и х ц е л е й н а п о л е б о я , т е п е р ь т а к и е ж е к а л л а с з а г о в о р и л и о " б е з о п а с н о с т и " , - о т м е т и л С л у ц к и й .

Каллас раскрыла условия переговоров по Украине

Глава ЛДПР подчеркнул, что реальным путем восстановления стабильности в Европе является инициатива президента РФ о создании новой архитектуры евразийской безопасности и признание территориальных реалий.