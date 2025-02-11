Посол в Белоруссии оценил вероятность продолжения формата «Минск-2»
Процесс урегулирования конфликта на Украине не будет продолжением формата «Минск-2». Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов, передает ТАСС.
«Каким бы ни был новый процесс урегулирования, он точно не будет продолжением или "наследником" формата "Минск-2"», — подчеркнул дипломат.
Грызлов выразил мнение, что «Минск-3» можно было бы обсуждать в рамках переговорного процесса, который привел к подписанию мер по выполнению минских соглашений. Однако, добавил посол, данного формата давно не существует.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости присутствия Минска на будущих возможных переговорах по Украине. По его словам, это связано в том числе с вопросами безопасности в регионе.