Посол в Белоруссии оценил вероятность продолжения формата «Минск-2»

Процесс урегулирования конфликта на Украине не будет продолжением формата «Минск-2». Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов, передает ТАСС.

« К а к и м б ы н и б ы л н о в ы й п р о ц е с с у р е г у л и р о в а н и я , о н т о ч н о н е б у д е т п р о д о л ж е н и е м и л и " н а с л е д н и к о м " ф о р м а т а " М и н с к - 2 " » , — п о д ч е р к н у л д и п л о м а т .

Грызлов выразил мнение, что «Минск-3» можно было бы обсуждать в рамках переговорного процесса, который привел к подписанию мер по выполнению минских соглашений. Однако, добавил посол, данного формата давно не существует.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости присутствия Минска на будущих возможных переговорах по Украине. По его словам, это связано в том числе с вопросами безопасности в регионе.