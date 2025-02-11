В МИД прокомментировали фейки вокруг Русского дома в Баку

Дезинформация относительно Российского информационно-культурного центра (Русского дома) в Баку направлена на подрыв российско-азербайджанских отношений. О целях распространения фейков говорится в заявлении МИД России, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

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« Р а с п р о с т р а н я ю т с я п о д л о ж н ы е м а т е р и а л ы с п р и з ы в о м к б а к и н ц а м и к о " в с е м , к т о ц е н и т и у в а ж а е т р у с с к о е н а с л е д и е и к у л ь т у р у " , п р и н я т ь у ч а с т и е в н е к о е м " м и т и н г е в п о д д е р ж к у Р у с с к о г о д о м а в Баку". (...) Это фейк. Он рассчитан на эмоциональную реакцию массовой аудитории и слеплен по известным лекалам и методичкам», — уточнили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в публикациях используются официальная символика Русского дома, соответствующие элементы оформления и контактные данные для обратной связи.