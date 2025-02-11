Президент Украины Владимир Зеленский высказывает идеи о возможном обмене территориями с Россией для разрешения конфликта, что, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, является попыткой скрыть серьезные проблемы, с которыми столкнулись Вооруженные силы Украины (ВСУ) на Курском направлении. Об этом Захарова сообщила в интервью «Известиям».

« В К у р с к о й о б л а с т и н е о н а ц и с т о в о ж и д а е т з е м л я р а з м е р о м п р и м е р н о м е т р н а д в а и г л у б и н о й о к о л о п о л у т о р а - д в у х м е т р о в , б е з в с я к о г о о б м е н а . З а я в л е н и я Зеленского делаются для сокрытия реальных масштабов катастрофы, с которой сталкиваются ВСУ на этом фронте», — отметила Захарова.

В интервью The Guardian Зеленский заявил, что планирует обменять части Курской области, оккупированные ВСУ, на территории, которые занимают российские войска, в рамках предстоящих мирных переговоров. Он при этом добавил, что пока не определено, какую именно территорию Украина запросит в обмен.