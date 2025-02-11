Хинштейн сообщил об увольнении врио замглавы Курской области Денисова

Врио заместителя губернатора Курской области Роман Денисов подал в отставку.

© Врио губернатора Курской области

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Отмечается, что Денисов покидает свой пост по собственному желанию с 11 февраля.

Обязанности Денисова возложат на врио замгубернатора по строительству Владимира Базарова.

Ранее сообщалось, что временно исполняющая обязанности министра по государственной охране объектов культурного наследия (ОКН) Курской области Ирина Мусьял покидает занимаемый ею пост.

27 января стало известно об отставке врио председателя правительства Курской области Алексея Дедова.