Посол РФ в Анкаре: Запад шантажировал турецких туроператоров
Западные страны путем шантажа "предостерегали" турецких туроператоров от развития сотрудничества с Россией, позиционируя при этом такое вмешательство в развитие отношений Москвы и Анкары как беспокойство о безопасности туристов. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
По словам дипломата, недоброжелатели пытаются навредить России и на этом направлении: в интервью телеканалу "Россия-24" он вспомнил о состоявшемся два года назад разговоре с некоторыми серьезными турецкими туроператорами на юге страны, которые рассказывали "о совершенно чудовищных случаях" шантажа со стороны Запада.
"На них напрямую выходили сотрудники одного из посольств западных стран, расположенных в Анкаре, и напрямую предостерегали их от развития сотрудничества с Россией, в том числе в туристической сфере, - рассказал Ерхов. - Их предупреждали, что их деятельность на этом направлении находится под плотным контролем соответствующих ведомств этой страны. <...> Так что и в сфере туризма у нас достаточно интересные процессы развиваются".
В частности, отметил посол, угрозы западных представителей были связаны с самолетами, произведенными на Западе и находящимися в лизинге, и некими инспекциями, которые должны были проверить, куда пошли заказанные за последний год запчасти для авиабортов и как они используются.
При этом такое вмешательство позиционируется не как попытка прекратить сотрудничество РФ и Турции.
"Ведь его можно представить так, что это делается не для того, чтобы воспрепятствовать отношениям Турции с ее традиционными партнерами, как Россия, а это делается в интересах безопасности туристов. Запчасти для самолетов - дело тонкое, тем более самолеты эти летают везде, поэтому эти ведомства, которые ведают санкциями, стараются за ними глаз да глаз держать", - объяснил российский дипломат логику западных коллег.
Поддержка российских туристов в Турции
Говоря об интересе россиян к туристическим поездкам в Турцию, посол охарактеризовал его как "выгоду и победу для обеих сторон". Россиянам нравится отдыхать в Турции: за 2024 год, напомнил Ерхов, страну посетило впечатляющее число российских туристов - 6,7 миллиона человек, из которых более 4 млн посетили юг республики.
Но чем больше туристов, подчеркнул дипломат, тем больше происходит нештатных ситуаций, с которыми россиянам призваны помогать генконсульства РФ в Стамбуле и Анкаре.
"Должен сказать, что работают они на полную мощь, - заверил Ерхов. - Миллионы людей, которые приезжают сюда, к чему-то обязывают. <...> В пик сезона нашим консульским работникам приходится работать буквально на износ. Они это делают, и мы им за это благодарны".