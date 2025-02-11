Посол РФ в Анкаре: Запад шантажировал турецких туроператоров

Западные страны путем шантажа "предостерегали" турецких туроператоров от развития сотрудничества с Россией, позиционируя при этом такое вмешательство в развитие отношений Москвы и Анкары как беспокойство о безопасности туристов. Об этом заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

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По словам дипломата, недоброжелатели пытаются навредить России и на этом направлении: в интервью телеканалу "Россия-24" он вспомнил о состоявшемся два года назад разговоре с некоторыми серьезными турецкими туроператорами на юге страны, которые рассказывали "о совершенно чудовищных случаях" шантажа со стороны Запада.

" Н а н и х н а п р я м у ю в ы х о д и л и с о т р у д н и к и о д н о г о и з п о с о л ь с т в з а п а д н ы х с т р а н , р а с п о л о ж е н н ы х в А н к а р е , и н а п р я м у ю п р е д о с т е р е г а л и и х о т р а з в и т и я с о т р у д н и ч е с т в а с Р о с с и е й , в т о м ч и с л е в т у р и с т и ч е с к о й с ф е р е , - р а с с к а з а л Ерхов. - Их предупреждали, что их деятельность на этом направлении находится под плотным контролем соответствующих ведомств этой страны. <...> Так что и в сфере туризма у нас достаточно интересные процессы развиваются".

В частности, отметил посол, угрозы западных представителей были связаны с самолетами, произведенными на Западе и находящимися в лизинге, и некими инспекциями, которые должны были проверить, куда пошли заказанные за последний год запчасти для авиабортов и как они используются.

При этом такое вмешательство позиционируется не как попытка прекратить сотрудничество РФ и Турции.

" В е д ь е г о м о ж н о п р е д с т а в и т ь т а к , ч т о э т о д е л а е т с я н е д л я т о г о , ч т о б ы в о с п р е п я т с т в о в а т ь о т н о ш е н и я м Т у р ц и и с е е т р а д и ц и о н н ы м и п а р т н е р а м и , к а к Р о с с и я , а э т о д е л а е т с я в и н т е р е с а х б е з о п а с н о с т и т у р и с т о в . З а п ч а с т и д л я с а м о л е т о в - д е л о т о н к о е , т е м б о л е е с а м о л е т ы э т и л е т а ю т в е з д е , п о э т о м у э т и в е д о м с т в а , к о т о р ы е в е д а ю т с а н к ц и я м и , с т а р а ю т с я з а н и м и г л а з д а г л а з д е р ж а т ь " , - о б ъ я с н и л р о с с и й с к и й д и п л о м а т л о г и к у з а п а д н ы х к о л л е г .

Поддержка российских туристов в Турции

Говоря об интересе россиян к туристическим поездкам в Турцию, посол охарактеризовал его как "выгоду и победу для обеих сторон". Россиянам нравится отдыхать в Турции: за 2024 год, напомнил Ерхов, страну посетило впечатляющее число российских туристов - 6,7 миллиона человек, из которых более 4 млн посетили юг республики.

Но чем больше туристов, подчеркнул дипломат, тем больше происходит нештатных ситуаций, с которыми россиянам призваны помогать генконсульства РФ в Стамбуле и Анкаре.