Лавров обсудил украинский кризис с послами стран Латинской Америки

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с послами стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве, во время мероприятия министр провел обстоятельный анализ украинского кризиса. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.

" С р о с с и й с к о й с т о р о н ы д а н о б с т о я т е л ь н ы й и о б ъ е к т и в н ы й а н а л и з у к р а и н с к о г о к р и з и с а . В х о д е о б м е н а м н е н и я м и п о ш и р о к о м у к р у г у в о п р о с о в т е к у щ е й с и т у а ц и и в м и р е в ц е л о м и в З а п а д н о м п о л у ш а р и и в ч а с т н о с т и б ы л з а т р о н у т р я д т е м м е ж д у н а р о д н о й и р е г и о н а л ь н о й п о в е с т к и д н я , в к л ю ч а я т р а н с ф о р м а ц и ю с о в р е м е н н о г о м и р о п о р я д к а в с т о р о н у м н о г о п о л я р н о с т и с р а с т у щ е й р о л ь ю л а т и н о а м е р и к а н с к о г о р е г и о н а в к а ч е с т в е о д н о й и з е е о п о р " , - у к а з а л и в МИД РФ.

Там пояснили, что участники мероприятия также обсудили текущее состояние российско-латиноамериканских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.