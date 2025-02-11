Лавров обсудил украинский кризис с послами стран Латинской Америки

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с послами стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Москве, во время мероприятия министр провел обстоятельный анализ украинского кризиса. Об этом говорится в сообщении на сайте дипведомства.

Лавров обсудил украинский кризис с послами стран Латинской Америки
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"С российской стороны дан обстоятельный и объективный анализ украинского кризиса. В ходе обмена мнениями по широкому кругу вопросов текущей ситуации в мире в целом и в Западном полушарии в частности был затронут ряд тем международной и региональной повестки дня, включая трансформацию современного миропорядка в сторону многополярности с растущей ролью латиноамериканского региона в качестве одной из ее опор", - указали в МИД РФ.

Там пояснили, что участники мероприятия также обсудили текущее состояние российско-латиноамериканских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

"Особый акцент сделан на перспективных направлениях сотрудничества", - добавили в дипведомстве.

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