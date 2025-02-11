Мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на свое знаменитое косноязычие, обладает инстинктом политического выживания, рассказала журналистам член думского комитета по международным делам Роза Чемерис. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Кличко сообщил, что конфликт на Украине может закончиться через два месяца «болезненным компромиссом».

« С р е д и у к р а и н с к и х п о л и т и к о в н а ч и н а е т с я н е г л а с н о е с о р е в н о в а н и е , к т о п е р в ы м п р и с я г н е т н о в о м у , и з м е н и в ш е м у с я , п о л о ж е н и ю в е щ е й , и п р и з н а е т п р о в а л ь н о с т ь п о л и т и к и [ В л а д и м и р а ] З е л е н с к о г о . Кличко, несмотря на свое знаменитое косноязычие, обладает инстинктом политического выживания», — отметила Чемерис.

Парламентарий заметила, что градоначальник делает сейчас первые шаги в направлении этого выживания — признает грядущий крах Зеленского.

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По ее словам, большинство жителей Украины измотано противостоянием с Россией, в стране истощены человеческие и материальные ресурсы. Кроме того, добавила она, украинцы отчетливо понимают, что Зеленский ведет «страну к краху и краю пропасти».