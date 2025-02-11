Володин призвал релокантов покаяться на Красной площади
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию с Агентством США по международному развитию (USAID), призвал публично покаяться на Красной площади тех, кто получает деньги из-за рубежа. Его слова приводит РИА Новости.
«Те, кто деньги получал из-за рубежа, сейчас пускай публично возьмут, признаются и покаются на Красной площади. Вот. И партии, и общественные организации, правозащитники», - подчеркнул политик.
По словам Володина, USAID «полмира оболванили», и релоканты, которые уехали в надежде, что их американское агентство будет финансировать и за рубежом, «сейчас будут сидеть голодные, холодные».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из Агентства США по международному развитию и других государственных агентств были украдены миллиарды долларов, большую часть из которых получили СМИ за создание «хороших историй о демократах».
А руководитель ведомства по повышению эффективности американского правительства миллиардер Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации USAID.