Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя ситуацию с Агентством США по международному развитию (USAID), призвал публично покаяться на Красной площади тех, кто получает деньги из-за рубежа. Его слова приводит РИА Новости.

« Т е , к т о д е н ь г и п о л у ч а л и з - з а р у б е ж а , с е й ч а с п у с к а й п у б л и ч н о в о з ь м у т , п р и з н а ю т с я и п о к а ю т с я н а К р а с н о й п л о щ а д и . В о т . И п а р т и и , и о б щ е с т в е н н ы е о р г а н и з а ц и и , п р а в о з а щ и т н и к и » , - п о д ч е р к н у л п о л и т и к .

По словам Володина, USAID «полмира оболванили», и релоканты, которые уехали в надежде, что их американское агентство будет финансировать и за рубежом, «сейчас будут сидеть голодные, холодные».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что из Агентства США по международному развитию и других государственных агентств были украдены миллиарды долларов, большую часть из которых получили СМИ за создание «хороших историй о демократах».

А руководитель ведомства по повышению эффективности американского правительства миллиардер Илон Маск сообщил о начале процесса ликвидации USAID.