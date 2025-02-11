В Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Украина планирует устроить в Балтийском море провокацию с минами, чтобы втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

В СВР заявили, что в ближайшее время Украина и ее западные союзники намерены устроить серию «резонансных антироссийских провокаций». В частности, по данным СВР, морские мины производства РФ, которые есть в распоряжении Украины, могут быть использованы для подрыва иностранных кораблей в Балтийском море.

« Ц е л ь К и е в а - в т я н у т ь а л ь я н с в п р я м о й в о о р у ж е н н ы й к о н ф л и к т с Р Ф » , - п о д ч е р к н у л и п р е д с т а в и т е л и р а з в е д к и .

Ранее в СВР заявили, что после применения «Орешника» Россией юристы НАТО опасаются решительного ответа Москвы на агрессию. По данным российской спецслужбы, в штаб-квартире НАТО «крайне обеспокоены» заявлениями России о непосредственном участии Запада в ударах по РФ дальнобойным оружием.

Юристы альянса опасаются, что Москва может инкриминировать западным государствам осуществление вооруженной агрессии против РФ, отмечали в СВР. Такие обвинения, подкрепленные серьезными доказательствами, «с пониманием воспримут в странах Глобального Юга».