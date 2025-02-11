В СВР раскрыли планы Украины по подготовке антироссийских провокаций
В Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили, что Украина планирует устроить в Балтийском море провокацию с минами, чтобы втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.
В СВР заявили, что в ближайшее время Украина и ее западные союзники намерены устроить серию «резонансных антироссийских провокаций». В частности, по данным СВР, морские мины производства РФ, которые есть в распоряжении Украины, могут быть использованы для подрыва иностранных кораблей в Балтийском море.
«Цель Киева - втянуть альянс в прямой вооруженный конфликт с РФ», - подчеркнули представители разведки.
Ранее в СВР заявили, что после применения «Орешника» Россией юристы НАТО опасаются решительного ответа Москвы на агрессию. По данным российской спецслужбы, в штаб-квартире НАТО «крайне обеспокоены» заявлениями России о непосредственном участии Запада в ударах по РФ дальнобойным оружием.
Юристы альянса опасаются, что Москва может инкриминировать западным государствам осуществление вооруженной агрессии против РФ, отмечали в СВР. Такие обвинения, подкрепленные серьезными доказательствами, «с пониманием воспримут в странах Глобального Юга».