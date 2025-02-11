В Госдуме предложили обязать частные клиники предоставлять данные по абортам. С такой инициативой выступил глава комитета нижней палаты российского парламента по охране здоровья Сергей Леонов, передает РИА Новости.

Депутат отметил, что пока в частных медицинских учреждениях подобный учет не ведется. По мнению Леонова, в России необходим полный государственный контроль за процедурами прерывания беременности.

Парламентарий подчеркнул, что только таким образом государство сможет получать более объективные статистические данные. Кроме того, власти страны могут ввести работу по пропаганде отказа от данной процедуры, заметил он.

Тем не менее окончательное решение, оставлять или не оставлять ребенка, должна принимать женщина, пояснил Леонов.

Ранее в Минздраве рассказали, что в России число абортов снизилось более чем в 3,5 раза за 10 лет. Представители ведомства обратили внимание на то, что на этот показатель повлияли, в частности, мотивационное анкетирование россиянок и специальные консультации женщин, которые намерены прервать беременность.