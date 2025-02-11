Володин дал совет журналистам, жившим на гранты USAID
Журналистам, осваивавшим гранты USAID, не стоило «вестись на коврижки», лучше бы они думали о стране. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
— Те, кто осваивал гранты USAID, вот они там (на заграничных курортах — прим. «ВМ») все время находились, а сейчас должны написать заявление о неправильном поведении. Не надо было на эти коврижки вестись, думать надо о стране, — заявил он в беседе с Life.ru.
Ранее Володин сообщил, что граждане, которые получали финансирование из-за границы, должны открыто признаться в этом и покаяться на Красной площади в Москве.
В Америке идет процесс ликвидации USAID. Об этом 3 февраля сообщил руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства Илон Маск. Он заявил, что агентство не подлежит восстановлению, сравнив его не с «червивым яблоком», а с «комком червей».
Среди трат USAID — «сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, которая связана с признанными террористическими организациями», и пропитание для сирийских боевиков, связанных с «Аль-Каидой»*.
Президент Америки Дональд Трамп заморозил поддержку иностранным государствам по линии Агентства по международному развитию США (USAID). По их программам будет проведена ревизия, цель которой — выяснить, соответствуют ли они целям внешней политики страны. Предприниматель, руководитель Департамента повышения эффективности правительства США Илон Маск заявил, что идет процесс ликвидации USAID. Чем занимается агентство, какие у него были странные программы помощи и были ли среди них полезные — в материале «Вечерней Москвы».
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.