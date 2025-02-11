Володин дал совет журналистам, жившим на гранты USAID

Журналистам, осваивавшим гранты USAID, не стоило «вестись на коврижки», лучше бы они думали о стране. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Т е , к т о о с в а и в а л г р а н т ы U S A I D , в о т о н и т а м ( н а з а г р а н и ч н ы х к у р о р т а х — п р и м . « В М » ) в с е в р е м я н а х о д и л и с ь , а с е й ч а с д о л ж н ы н а п и с а т ь з а я в л е н и е о н е п р а в и л ь н о м п о в е д е н и и . Н е н а д о б ы л о н а э т и к о в р и ж к и в е с т и с ь , д у м а т ь н а д о о с т р а н е , — з а я в и л о н в б е с е д е с Life.ru.

Ранее Володин сообщил, что граждане, которые получали финансирование из-за границы, должны открыто признаться в этом и покаяться на Красной площади в Москве.

В Америке идет процесс ликвидации USAID. Об этом 3 февраля сообщил руководящий ведомством по повышению эффективности американского правительства Илон Маск. Он заявил, что агентство не подлежит восстановлению, сравнив его не с «червивым яблоком», а с «комком червей».

Среди трат USAID — «сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, которая связана с признанными террористическими организациями», и пропитание для сирийских боевиков, связанных с «Аль-Каидой»*.

Президент Америки Дональд Трамп заморозил поддержку иностранным государствам по линии Агентства по международному развитию США (USAID). По их программам будет проведена ревизия, цель которой — выяснить, соответствуют ли они целям внешней политики страны. Предприниматель, руководитель Департамента повышения эффективности правительства США Илон Маск заявил, что идет процесс ликвидации USAID. Чем занимается агентство, какие у него были странные программы помощи и были ли среди них полезные — в материале «Вечерней Москвы».

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.