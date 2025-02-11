Матвиенко заявила об «очень хороших» рабочих контактах с Госдумой
Сенаторы и депутаты Госдумы уже на стадии «нулевого чтения» прорабатывают законы — представители двух палат могут спорить, но в итоге всегда достигают компромиссов. Об этом сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным 11 февраля в палате регионов.
Она отметила, что встречи председателей двух палат очень важны как «сверка часов» в работе на предстоящую сессию. «Мы обсудили с Вячеславом Викторовичем (Володиным — прим. ред.) целый ряд вопросов, касающиеся законодательной повестки», — сообщила спикер.
По словам Матвиенко, очень важно в постоянном режиме координировать работу двух палат на разных уровнях — это «повышает качество законодательного процесса и качество законов.
«У нас установились хорошие рабочие контакты. Об этом говорят мне председатели комитетов, что уже на стадии нулевого чтения идет проработка законов. Мы спорим, не всегда соглашаемся друг с другом — это нормально для парламента. Но политическая культура подразумевает нахождение компромиссных решений. Стараемся именно в таком ключе работать», — заключила Матвиенко.