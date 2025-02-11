Матвиенко заявила об «очень хороших» рабочих контактах с Госдумой

Сенаторы и депутаты Госдумы уже на стадии «нулевого чтения» прорабатывают законы — представители двух палат могут спорить, но в итоге всегда достигают компромиссов. Об этом сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным 11 февраля в палате регионов.

Она отметила, что встречи председателей двух палат очень важны как «сверка часов» в работе на предстоящую сессию. «Мы обсудили с Вячеславом Викторовичем (Володиным — прим. ред.) целый ряд вопросов, касающиеся законодательной повестки», — сообщила спикер.

По словам Матвиенко, очень важно в постоянном режиме координировать работу двух палат на разных уровнях — это «повышает качество законодательного процесса и качество законов.