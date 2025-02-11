Хинштейн сообщил об устранении одной несправедливости в отношении бойцов СВО

Врио главы Курской области Александр Хинштейн упростил порядок получения выплат за ранение жителями региона. Об этом он написал в Telegram.

Хинштейн сообщил об устранении одной несправедливости в отношении бойцов СВО
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Хинштейн назвал несправедливым ранее существовавший регламент, согласно которому для получения выплаты нужно было, помимо заключения военно-врачебной комиссии, предоставлять справку из воинской части.

«Это создавало для людей массу неудобств», отметил врио губернатора.

Помимо этого, теперь куряне будут получать выплату за каждое ранение, продолжил Хинштейн. Для ее получения необходимо будет представить документ, удостоверяющий личность, и справку военно-врачебной комиссии.

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Ранее Хинштейн прокомментировал попытку Вооруженных сил Украины перейти в новое наступление в Курской области. Он назвал предпринятые украинскими войсками попытки неудачными. Враг будет разбит и выдворен с наших земель!» — заявил врио губернатора.

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Александр Хинштейн
Украина