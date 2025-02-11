Хинштейн сообщил об устранении одной несправедливости в отношении бойцов СВО

Врио главы Курской области Александр Хинштейн упростил порядок получения выплат за ранение жителями региона. Об этом он написал в Telegram.

Хинштейн назвал несправедливым ранее существовавший регламент, согласно которому для получения выплаты нужно было, помимо заключения военно-врачебной комиссии, предоставлять справку из воинской части.

« Э т о с о з д а в а л о д л я л ю д е й м а с с у н е у д о б с т в » , — о т м е т и л в р и о г у б е р н а т о р а .

Помимо этого, теперь куряне будут получать выплату за каждое ранение, продолжил Хинштейн. Для ее получения необходимо будет представить документ, удостоверяющий личность, и справку военно-врачебной комиссии.

Хинштейн поручил представить предложения по восстановлению приграничья

Ранее Хинштейн прокомментировал попытку Вооруженных сил Украины перейти в новое наступление в Курской области. Он назвал предпринятые украинскими войсками попытки неудачными. Враг будет разбит и выдворен с наших земель!» — заявил врио губернатора.