Путин присвоил певице Кате Лель звание заслуженной артистки РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания заслуженных артисток России певицам Кате Лель и Елене Ваенге (Хрулевой). Указ президента РФ от 10 февраля опубликован на официальном портале правовых актов.

Кате Лель - 50 лет, она начала свою музыкальную карьеру в 1990-х годах. Сотрудничала с продюсером Максимом Фадеевым. Известность ей принесли песни «Мой мармеладный» и «Муси-пуси». Лель неоднократно становилась лауреатом премий «Золотой граммофон», «Песня года» и других.

Елене Ваенге - 48 лет, широкая популярность к ней пришла в 2005 году с выходом альбома «Белая птица». Многократный лауреат премий «Шансон года», «Золотой граммофон» и других.

Также звания заслуженных артисток РФ были присвоены вокалисткам театра «Русская песня» Наталье Волгиной, Елене Иониной, Анне Ишутиной и Наталье Морозовой. Звания заслуженных артистов России получили вокалист театра «Русская песня» Юрий Постарнаков и артист-дрессировщик Виталий Смолянц.

В начале февраля 2025 года президент РФ присвоил звание заслуженных артистов России актрисе Анне Снаткиной, балерине Елене Кабановой и кукловоду Екатеринбургского театра кукол Максиму Удинцеву.