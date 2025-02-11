Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что значительная часть Украины хотела бы вернуться в состав России и, как показывает ситуация на земле, фактически уже это сделала.

Об этом он заявил журналистам, комментируя одно из высказываний президента США Дональда Трампа, который не исключил, что однажды Украина может стать Россией.

" Т о , ч т о з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала Россией, - это факт", - заявил Песков. "Это факт, который случился на земле: четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию - это во многом корреспондируется со словами президента Трампа", - сказал Песков.

Говоря о вероятности претворения в жизнь предположения американского лидера, представитель Кремля заметил, что "любое явление происходит с вероятностью в 50% - или да, или нет".

Трамп оценил возможность вхождения Украины в состав России

Ранее в интервью телеканалу Fox News Трамп допустил, что однажды Украина "может стать Россией", и не исключил, что захочет "вернуть" с Украины все потраченные американским правительством деньги. Президент США уточнил, что хотел бы получить эквивалент в виде украинских редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд.