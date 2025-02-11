В Кремле заявили об анализе заявлений Путина в США

Важно, что заявления президента России Владимира Путина анализируют в США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

« З а я в л е н и я Владимира Владимировича наблюдают и анализируют во всем мире», — сказал он.

По словам представителя Кремля, с точки зрения понимания подхода Москвы к глобальным событиям, очень важно, что слова российского лидера анализируют и в Вашингтоне.

Ранее Песков заявил, что размещение президентом США Дональдом Трампом заявления Путина о «встающей Европе у ног хозяина» вряд ли можно назвать сигналом о сближении Москвы и Вашингтона.