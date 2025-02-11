В Кремле прокомментировали новость о визите спецпосланника Трампа в Москву
Кремль не располагает данными о якобы прилете в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Сегодня появилась информация о том, что самолет спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа якобы мог приземлиться в Москве. По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar, бизнес-джет Gulfstream G650ER вылетел из США, пересек Атлантический океан и сел утром в аэропорту Внуково. Однако официального подтверждения, что на борту находился Уиткофф, нет.
По словам официального представителя Кремля, никакой информации о том, что Уиткофф, которого называют внештатным советником Трампа, прилетел в Москву, нет.
«Нет, никакой информации нет, и никаких контактов у нас не планируется… В данном случае по урегулированию на Украине ничего», - пояснил Песков, отвечая на вопрос по поводу возможных контактов по украинскому кризису.
Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве
Ранее газета New York Post сообщила, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Однако и в Кремле, и в Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.