В Кремле прокомментировали новость о визите спецпосланника Трампа в Москву

Кремль не располагает данными о якобы прилете в Москву спецпосланника президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Сегодня появилась информация о том, что самолет спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа якобы мог приземлиться в Москве. По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar, бизнес-джет Gulfstream G650ER вылетел из США, пересек Атлантический океан и сел утром в аэропорту Внуково. Однако официального подтверждения, что на борту находился Уиткофф, нет.

По словам официального представителя Кремля, никакой информации о том, что Уиткофф, которого называют внештатным советником Трампа, прилетел в Москву, нет.

« Н е т , н и к а к о й и н ф о р м а ц и и н е т , и н и к а к и х к о н т а к т о в у н а с н е п л а н и р у е т с я … В д а н н о м с л у ч а е п о у р е г у л и р о в а н и ю н а Украине ничего», - пояснил Песков, отвечая на вопрос по поводу возможных контактов по украинскому кризису.

Самолет спецпосланника Трампа приземлился в Москве

Ранее газета New York Post сообщила, что между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор. Однако и в Кремле, и в Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть эту информацию.